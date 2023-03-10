Лукерья (Гликерия) Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукерья (Гликерия) Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Сын: Степан Евдокимов

Отец ребёнка: Евдоким Алексеев

Рождение ребёнка
1822

Сын: Ераст Евдокимов

Отец ребёнка: Евдоким Алексеев

Рождение ребёнка
25.?.1831

Дочь: Устинья Евдокимова

Отец ребёнка: Евдоким Алексеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евдоким Алексеев

Смерть
Неизвестно
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