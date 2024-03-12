Мягкова (Мягкова) Ирина Павловна
Место рожденияКитай, Далянь
Дата рождения10.08.1952
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1952
Отец: Мягков Павел
Китай, Далянь
Рождение ребёнка
17.04.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Рак