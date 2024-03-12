Мягкова (Мягкова) Ирина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мягкова (Мягкова) Ирина Павловна

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Место рождения

Китай, Далянь

Дата рождения

10.08.1952

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1952

Отец: Мягков Павел

Мать: Мягкова Серафима Николаевна

Китай, Далянь
Рождение ребёнка
17.04.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мягков Павел Маркович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Причина смерти: Рак
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