Васьков Кузьма Харлампеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1890
Отец: Васьков Харлампий
Мать: не указана
Херсонская губерния и уезд кочкаровской волости
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.02.1908
Мать ребёнка: Васькова (--) Евфросинья Потаповна
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1908-9 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3354]
Смерть
Неизвестно