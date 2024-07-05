Васьков Кузьма Харлампеевич До 1890 — найти родственников по фамилии на Familio
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Васьков Кузьма Харлампеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1890

Отец: Васьков Харлампий

Мать: не указана

Херсонская губерния и уезд кочкаровской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васькова (--) Евфросинья Потаповна

Рождение ребёнка
26.02.1908

Сын: Васьков Василий Кузьмич

Мать ребёнка: Васькова (--) Евфросинья Потаповна

МК Николаевской церкви с. Спирино за 1908-9 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3354]
Смерть
Неизвестно

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