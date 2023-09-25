Митрофанова (Журавская) Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митрофанова (Журавская) Наталья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.05.1963

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1963

Отец: Журавский Николай

Мать: Журавская Раиса

Рождение ребёнка
05.09.1984

Сын: Митрофанов Александр Александрович

Отец ребёнка: Митрофанов Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
21.09.1986

Дочь: Митрофанова Светлана Александровна

Отец ребёнка: Митрофанов Александр Дмитриевич

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