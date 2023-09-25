Митрофанова (Журавская) Наталья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.05.1963
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1963
Отец: Журавский Николай
Мать: Журавская Раиса
Рождение ребёнка
05.09.1984
Сын: Митрофанов Александр Александрович
Отец ребёнка: Митрофанов Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
21.09.1986
Дочь: Митрофанова Светлана Александровна
Отец ребёнка: Митрофанов Александр Дмитриевич