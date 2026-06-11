Борблик Никита Семенов
мужской, родился 1868
умер 09.06.1918
ОтецБорблик СеменНеизвестно г.р.
Супруги
Борблик Марианна Яковлева1868 г.р.
Дети
Шапран (Борблик) Анастасия Никитична18.10.1889 г.р.
Борблик Иван НикитинОколо 1893 г.р.Показать еще 5
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Рождение
1868
Отец: Борблик Семен
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.10.1889
Дочь: Шапран (Борблик) Анастасия Никитична
Мать ребёнка: Борблик Марианна Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1893
Сын: Борблик Иван Никитин
Мать ребёнка: Борблик Марианна Яковлева
Рождение ребёнка
13.01.1900
Сын: Борблик Яков Никитин
Мать ребёнка: Борблик Марианна Яковлева
Рождение ребёнка
12.07.1902
Дочь: (Борблик) Христина Никитина
Мать ребёнка: Борблик Марианна Яковлева
Рождение ребёнка
1904
Дочь: (Борблик) Евгения Никитина
Мать ребёнка: Борблик Марианна Яковлева
Рождение ребёнка
16.12.1906
Дочь: (Борблик) Мелания Никитина
Мать ребёнка: Борблик Марианна Яковлева
Рождение ребёнка
04.07.1914
Мать ребёнка: Борблик Марианна Яковлева
Смерть
09.06.1918