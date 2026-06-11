Борблик Никита Семенов 1868 — найти родственников по фамилии на Familio

Борблик Никита Семенов

Автор
АЛ
Липинская А.

мужской, родился 1868

умер 09.06.1918

Отец
Борблик СеменНеизвестно г.р.
Супруги
Борблик Марианна Яковлева1868 г.р.
Дети
Шапран (Борблик) Анастасия Никитична18.10.1889 г.р.
Борблик Иван НикитинОколо 1893 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Борблик Семен

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борблик Марианна Яковлева

Рождение ребёнка
18.10.1889

Дочь: Шапран (Борблик) Анастасия Никитична

Мать ребёнка: Борблик Марианна Яковлева

Рождение ребёнка
Около 1893

Сын: Борблик Иван Никитин

Мать ребёнка: Борблик Марианна Яковлева

Рождение ребёнка
13.01.1900

Сын: Борблик Яков Никитин

Мать ребёнка: Борблик Марианна Яковлева

Рождение ребёнка
12.07.1902

Дочь: (Борблик) Христина Никитина

Мать ребёнка: Борблик Марианна Яковлева

Рождение ребёнка
1904

Дочь: (Борблик) Евгения Никитина

Мать ребёнка: Борблик Марианна Яковлева

Рождение ребёнка
16.12.1906

Дочь: (Борблик) Мелания Никитина

Мать ребёнка: Борблик Марианна Яковлева

Рождение ребёнка
04.07.1914

Сын: Борблик Андрей Никитин

Мать ребёнка: Борблик Марианна Яковлева

Смерть
09.06.1918

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