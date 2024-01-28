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Ташлыков (Тудвасев) Никита Григорьевич

Место рождения

Шаврята, Ильинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

05.08.1810 ст.

Дата смерти

1833 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

SG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1810 ст.

Отец: Тудвасев Григорий Мартелович

Мать: Ташлыкова (Трапезникова) Домна Дементьевна

Шаврята, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1829 ст.

Сын: Ташлыков Николай Никитич

Мать ребёнка: Ташлыкова Фекла Никифоровна

Бракосочетание
10.02.1829 ст.

Жена: Ташлыкова Фекла Никифоровна

Воскресенск, Карагайский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1830

Сын: Ташлыков Степан Никитич

Мать ребёнка: Ташлыкова Фекла Никифоровна

Рождение ребёнка
16.08.1832 ст.

Сын: Ташлыков Агафон Никитич

Мать ребёнка: Ташлыкова Фекла Никифоровна

Шаврята, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
1833 ст.
Рождение ребёнка
23.07.1838 ст.

Дочь: Ташлыкова Ермиония Никитична

Мать ребёнка: Ташлыкова Фекла Никифоровна

Шаврята, Ильинский муниципальный район, Пермский край

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