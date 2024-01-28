Ташлыков (Тудвасев) Никита Григорьевич
Место рождения
Дата рождения05.08.1810 ст.
Дата смерти1833 ст.
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1810 ст.
Рождение ребёнка
1829 ст.
Мать ребёнка: Ташлыкова Фекла Никифоровна
Бракосочетание
10.02.1829 ст.
Воскресенск, Карагайский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Ташлыкова Фекла Никифоровна
Рождение ребёнка
16.08.1832 ст.
Мать ребёнка: Ташлыкова Фекла Никифоровна
Смерть
1833 ст.
Рождение ребёнка
23.07.1838 ст.
Дочь: Ташлыкова Ермиония Никитична
Мать ребёнка: Ташлыкова Фекла Никифоровна