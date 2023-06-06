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Габидуллин Шихабутдин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Мансуров Габидулла

Мать: Махмубя

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Шихабутдинова Латнихаят?

Мать ребёнка: Фагиева Шамсибану

Рождение ребёнка
1842

Сын: Шихабутдинов Нурмухамет

Мать ребёнка: Фагиева Шамсибану

Рождение ребёнка
1845

Сын: Шихабутдинов Салахутдин

Мать ребёнка: Фагиева Шамсибану

Рождение ребёнка
1847

Сын: Шихабутдинов Хуснулгата

Мать ребёнка: Фагиева Шамсибану

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Шихабутдинова Миннигаят

Мать ребёнка: Фагиева Шамсибану

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Шихабутдинова Дуризинат?

Мать ребёнка: Фагиева Шамсибану

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Шихабутдинова Миннифарида

Мать ребёнка: Фагиева Шамсибану

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фагиева Шамсибану

Место жительства
Неизвестно
Нижняя Чегодайка, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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