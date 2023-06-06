Габидуллин Шихабутдин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Мансуров Габидулла
Мать: Махмубя
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Шихабутдинова Латнихаят?
Мать ребёнка: Фагиева Шамсибану
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Фагиева Шамсибану
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Фагиева Шамсибану
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Фагиева Шамсибану
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Шихабутдинова Миннигаят
Мать ребёнка: Фагиева Шамсибану
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Шихабутдинова Дуризинат?
Мать ребёнка: Фагиева Шамсибану
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Шихабутдинова Миннифарида
Мать ребёнка: Фагиева Шамсибану
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фагиева Шамсибану
Место жительства
Неизвестно
Нижняя Чегодайка, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно