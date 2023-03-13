Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилий Иванович

Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
1858
Поводье, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Место жительства
До 1858
Хлебнево, Засыпенская волость, Боровичский уезд
РГИА Ф. 577 Оп. 22 Д. 1971
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close