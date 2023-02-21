Кузнецова Анисья Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.12.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.08.1891
Сын: Кузнецов Александр Спиридонович
Отец ребёнка: Кузнецов Спиридон Михайлович
Рождение ребёнка
1892
Сын: Кузнецов Степан Спиридонович
Отец ребёнка: Кузнецов Спиридон Михайлович
Горсткино, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно