Кузнецова Анисья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Анисья Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.12.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.08.1891

Сын: Кузнецов Александр Спиридонович

Отец ребёнка: Кузнецов Спиридон Михайлович

Рождение ребёнка
1892

Сын: Кузнецов Степан Спиридонович

Отец ребёнка: Кузнецов Спиридон Михайлович

Горсткино, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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