Январев Сергей Анатольевич
Место рождения
Дата рождения?.04.1975
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1975
Отец: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Январева Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Январева (Матвеева) Людмила
Рождение ребёнка
2000
Дочь: Январева Александра Сергеевна
Мать ребёнка: Январева (Матвеева) Людмила