Январев Сергей Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯнварев Сергей Анатольевич

Январев Сергей Анатольевич

Место рождения

Новочебоксарск, город Новочебоксарск, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

?.04.1975

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1952 г.р.

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1975

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Январева Валентина Александровна

Новочебоксарск, город Новочебоксарск, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Январева Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Январева (Матвеева) Людмила

Рождение ребёнка
2000

Дочь: Январева Александра Сергеевна

Мать ребёнка: Январева (Матвеева) Людмила

Мы используем куки для улучшения работы сайта.