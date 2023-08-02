Тулатова (Туганова) София — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тулатова (Туганова) София

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тулатов Уари

Отец ребёнка: Тулатов Мурзабек

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шанаева Ханымхан

Отец ребёнка: Тулатов Мурзабек

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тулатов Мурзабек

Смерть
Неизвестно
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