Тулатова (Туганова) София
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тулатов Уари
Отец ребёнка: Тулатов Мурзабек
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шанаева Ханымхан
Отец ребёнка: Тулатов Мурзабек
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тулатов Мурзабек
Смерть
Неизвестно