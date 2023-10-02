Таков Гавриил Демьянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.05.1912 ст.
Сын: Таков Николай Гавриилович
Мать ребёнка: Такова Феодора Федоровна
Место жительства
1912 ст.
Бахчисарай, Бахчисарайский муниципальный район, Республика Крым
Бахчисарайский мещанин.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Такова Феодора Федоровна
Смерть
Неизвестно