Таков Гавриил Демьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таков Гавриил Демьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1912 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.05.1912 ст.

Сын: Таков Николай Гавриилович

Мать ребёнка: Такова Феодора Федоровна

Место жительства
1912 ст.
Бахчисарай, Бахчисарайский муниципальный район, Республика Крым
Бахчисарайский мещанин.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Такова Феодора Федоровна

Смерть
Неизвестно
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