Бухарцов Ермолай Самсонов (Спиридонов)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1762
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Бухарцов Кондратий Ермолаев
Мать ребёнка: Бухарцова Параскева Калинина
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Бухарцов Евдоким Ермолаев
Мать ребёнка: Бухарцова Параскева Калинина
Рождение ребёнка
Около 1783
Дочь: Евдокия Ермолаева
Мать ребёнка: Бухарцова Параскева Калинина
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Марина Ермолаева
Мать ребёнка: Бухарцова Параскева Калинина
Рождение ребёнка
Около 1788
Мать ребёнка: Бухарцова Параскева Калинина
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1795