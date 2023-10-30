Бухарцов Ермолай Самсонов (Спиридонов) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухарцов Ермолай Самсонов (Спиридонов)

Место рождения

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1762

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762

Отец: Бухарцов Самсон (Спиридон) Евлампиев

Мать: Бухарцова Василиса Ефимова

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Бухарцов Кондратий Ермолаев

Мать ребёнка: Бухарцова Параскева Калинина

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Бухарцов Евдоким Ермолаев

Мать ребёнка: Бухарцова Параскева Калинина

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1783

Дочь: Евдокия Ермолаева

Мать ребёнка: Бухарцова Параскева Калинина

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Марина Ермолаева

Мать ребёнка: Бухарцова Параскева Калинина

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Бухарцов Яков Ермолаев

Мать ребёнка: Бухарцова Параскева Калинина

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бухарцова Параскева Калинина

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1795
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