Ферапонт Марков
Место рождения
Дата рождения1743 ст.
Дата смертиПосле 1796 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743 ст.
Отец: Марк
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1772 ст.
Дочь: Евдохия Ферапонтова
Мать ребёнка: Домника
Рождение ребёнка
1776 ст.
Сын: Петр Ферапонтов
Мать ребёнка: Домника
Рождение ребёнка
1779 ст.
Дочь: Евдокия Ферапонтова
Мать ребёнка: Домника
Рождение ребёнка
1782 ст.
Дочь: Соломония Ферапонтова
Мать ребёнка: Домника
Рождение ребёнка
1789 ст.
Сын: Роман Ферапонтов
Мать ребёнка: Домника
Место жительства
1796 ст.
Смерть
После 1796 ст.