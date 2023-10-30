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Ферапонт Марков

Место рождения

Раглицы, Шимский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1743 ст.

Дата смерти

После 1796 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЯТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743 ст.

Отец: Марк

Мать: не указана

Раглицы, Шимский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1772 ст.

Дочь: Евдохия Ферапонтова

Мать ребёнка: Домника

Раглицы, Шимский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
До 1772 ст.

Жена: Домника

Медведь, Шимский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1776 ст.

Сын: Петр Ферапонтов

Мать ребёнка: Домника

Раглицы, Шимский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1779 ст.

Дочь: Евдокия Ферапонтова

Мать ребёнка: Домника

Раглицы, Шимский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1782 ст.

Дочь: Соломония Ферапонтова

Мать ребёнка: Домника

Раглицы, Шимский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1789 ст.

Сын: Роман Ферапонтов

Мать ребёнка: Домника

Раглицы, Шимский муниципальный район, Новгородская область
Место жительства
1796 ст.
Раглицы, Шимский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
После 1796 ст.
Раглицы, Шимский муниципальный район, Новгородская область
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