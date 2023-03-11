Сивокобыльский Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСивокобыльский Виктор

Сивокобыльский Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сивокобыльский Валерий Викторович

Мать ребёнка: Сивокобыльская Нонна Александровна

Donetsk, Donetsk Oblast Ukraine
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сивокобыльский Тарас

Мать ребёнка: Сивокобыльская Нонна Александровна

Donetsk, Donetsk Oblast Ukraine
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Donetsk, Donetsk Oblast Ukraine
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close