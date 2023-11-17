Марина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Сын: Василий Иванов
Отец ребёнка: Иван Харитонов
Рождение ребёнка
1829
Сын: Сергей Иванов
Отец ребёнка: Иван Харитонов
Рождение ребёнка
1832
Сын: Зеновий Иванов
Отец ребёнка: Иван Харитонов
Место жительства
Неизвестно
Мстиславль, Мстиславский район, Могилёвская область
Смерть
Неизвестно