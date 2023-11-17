Марина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарина Ивановна

Марина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Василий Иванов

Отец ребёнка: Иван Харитонов

Рождение ребёнка
1829

Сын: Сергей Иванов

Отец ребёнка: Иван Харитонов

Рождение ребёнка
1832

Сын: Зеновий Иванов

Отец ребёнка: Иван Харитонов

Место жительства
Неизвестно
Мстиславль, Мстиславский район, Могилёвская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close