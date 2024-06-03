Зяблова Евдокия Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1879
Отец ребёнка: Зяблов Василий Иоаннов
Ориентировочно, если верить метрике- в 1903 ему было 26 лет В свидетельстве о браке с Пелагеей им обоим по 18 лет -1897 год.
Смерть
Неизвестно