Зяблова Евдокия Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зяблова Евдокия Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1879

Сын: Зяблов Фёдор Васильев

Отец ребёнка: Зяблов Василий Иоаннов

Ориентировочно, если верить метрике- в 1903 ему было 26 лет В свидетельстве о браке с Пелагеей им обоим по 18 лет -1897 год.
Смерть
Неизвестно

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