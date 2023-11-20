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Маркуль Markul Marcul Станислав Викентьевич

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Место рождения

имение Воленгоф, Якобштадский уезд, Земгале, (Курляндская губ)Латвия

Дата рождения

05.09.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1910

Отец: Маркуль Markul Marcul Викентий Викентьевич

Мать: Маркуль Францишка

имение Воленгоф, Якобштадский уезд, Земгале, (Курляндская губ)Латвия
Крещение
09.09.1910
Якобштадский приходской костел, Земгале, Курляндская губ (Латвия)
Восприемники: Антон Валынка и Анеля Явзин
Смерть
Неизвестно
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