Маркуль Markul Marcul Станислав Викентьевич
Место рожденияимение Воленгоф, Якобштадский уезд, Земгале, (Курляндская губ)Латвия
Дата рождения05.09.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
05.09.1910
имение Воленгоф, Якобштадский уезд, Земгале, (Курляндская губ)Латвия
Крещение
09.09.1910
Якобштадский приходской костел, Земгале, Курляндская губ (Латвия)
Восприемники: Антон Валынка и Анеля Явзин
Смерть
Неизвестно