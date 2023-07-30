Евстратова Нина Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евстратов Владимир
Отец ребёнка: Евстратов Анатолий Анатольевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Балуева Мария
Отец ребёнка: Евстратов Анатолий Анатольевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мерзлякова Оксана
Отец ребёнка: Евстратов Анатолий Анатольевич