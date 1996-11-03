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Лисянская Анна Сергеевна
Лисянская Анна Сергеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.11.1996
Пол
Женский
Отец
Лисянский Сергей Анатольевич
1977 г.р.
Мать
Лисянская Ксения Леонидовна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1996
Отец:
Лисянский Сергей Анатольевич
Мать:
Лисянская Ксения Леонидовна
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