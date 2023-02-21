Бирюкова Екатерина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бирюкова Екатерина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.1983

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1983

Отец: Бирюков Александр Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.09.2011

Дочь: Караськова Кристина Витальевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
12.04.2013

Дочь: Караськова Алена Витальевна

Отец ребёнка: Караськов Виталий Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Караськов Виталий Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Караськова Вероника Витальевна

Отец ребёнка: Караськов Виталий Викторович

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