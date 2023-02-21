Бирюкова Екатерина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.01.1983
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1983
Отец: Бирюков Александр Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.09.2011
Дочь: Караськова Кристина Витальевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
12.04.2013
Дочь: Караськова Алена Витальевна
Отец ребёнка: Караськов Виталий Викторович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Караськова Вероника Витальевна
Отец ребёнка: Караськов Виталий Викторович