Хайруллин Ринат Габделькаюмович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хайруллин Ринат Габделькаюмович

Место рождения

г. Казань

Дата рождения

19.04.1940

Дата смерти

1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.05.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.04.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1994

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