Гребешкова ии
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.07.1904
Дочь: Мелкозернова мария егоровна
Отец ребёнка: Гребешков егор
Куницина, Соликамский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гребешков егор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гребешков егор