Гребешкова ии — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гребешкова ии

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.07.1904

Дочь: Мелкозернова мария егоровна

Отец ребёнка: Гребешков егор

Куницина, Соликамский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гребешков павел егорович

Отец ребёнка: Гребешков егор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гребешков егор

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