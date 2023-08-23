Карпенко Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпенко Мария Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карпенко Петр Иванович

Мать: Карпенко Татьяна Алексеевна

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