(Рогозина) Меланья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1760
Сын: Рогозин Фёдор
Отец ребёнка: Рогозин Фёдор
Рождение ребёнка
1770
Сын: Рогозин Емельян
Отец ребёнка: Рогозин Фёдор
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Рогозин Фёдор
Место жительства
1795
Острогожск, Острогожский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рогозин Фёдор
Смерть
Неизвестно