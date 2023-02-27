(Рогозина) Меланья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рогозина) Меланья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1736 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1760

Сын: Рогозин Фёдор

Отец ребёнка: Рогозин Фёдор

Рождение ребёнка
1770

Сын: Рогозин Емельян

Отец ребёнка: Рогозин Фёдор

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Рогозин Фёдор

Место жительства
1795
Острогожск, Острогожский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогозин Фёдор

Смерть
Неизвестно
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