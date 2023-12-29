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Эленбергер Алла Владимировна
Эленбергер Алла Владимировна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Эленбергер Владимир Александрович
1925 г.р.
Мать
Эленбергер (Керн) Фрида Яковлевна
1931 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Эленбергер Владимир Александрович
Мать:
Эленбергер Фрида Яковлевна
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