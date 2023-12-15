(Апрелева) Мария Семеновна
Место рожденияТихвинская усадьба Уштовского погоста
Дата рождения20.08.1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1832
Тихвинская усадьба Уштовского погоста
Крещение
16.09.1832
Священник Федор Памфилов | Восприемники: ладожская помещица Ее Превосходительство Дарья Николаевна Корсакова, Коллежкий Советник Петр Дмитриевич Клохачевк
Смерть
Неизвестно