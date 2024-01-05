Новиков Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новиков Николай Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Новиков Александр Дорофеевич

Мать: Новикова Марина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Новикова Клавдия Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Новикова Клавдия Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Новикова Клавдия Афанасьевна

Смерть
Неизвестно
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