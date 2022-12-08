Тельпуховский Валерий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти08.12.2022
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тельпуховская Татьяна Валерьевна
Мать ребёнка: Тельпуховская Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тельпуховский Валерий Валерьевич
Мать ребёнка: Тельпуховская Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тельпуховская Татьяна
Смерть
08.12.2022