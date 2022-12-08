Тельпуховский Валерий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тельпуховский Валерий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

08.12.2022

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тельпуховский Николай Иванович

Мать: Тельпуховсеая (Борисовская) Анна Лукинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тельпуховская Татьяна Валерьевна

Мать ребёнка: Тельпуховская Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тельпуховский Валерий Валерьевич

Мать ребёнка: Тельпуховская Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тельпуховская Татьяна

Смерть
08.12.2022

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