Смагина (Рожнова) Надежда Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти08.01.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.10.1927
Рождение ребёнка
13.08.1938
Сын: Смагин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Смагин Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смагин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Смагин Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Смагин Василий Иванович
Смерть
08.01.1989
Ногинск, Богородский, Московская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость