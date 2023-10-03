Смагина (Рожнова) Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмагина (Рожнова) Надежда Ивановна

Смагина (Рожнова) Надежда Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

08.01.1989

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.10.1927

Муж: Смагин Василий Иванович

Рождение ребёнка
13.08.1938

Сын: Смагин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Смагин Василий Иванович

Ранино, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смагин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Смагин Василий Иванович

Ранино, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Смагин Василий Иванович

Смерть
08.01.1989
Ногинск, Богородский, Московская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close