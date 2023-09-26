Феврония
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1742
Дата смертиПосле 1787
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1763
Сын: Ларион Трофимович
Отец ребёнка: Трофим Трифонович
Рождение ребёнка
Около 1771
Сын: Иван Трофимович
Отец ребёнка: Трофим Трифонович
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Лукерья Трофимовна
Отец ребёнка: Трофим Трифонович
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Анисья Трофимовна
Отец ребёнка: Трофим Трифонович
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Макарий Трофимович
Отец ребёнка: Трофим Трифонович
Рождение ребёнка
Около 1783
Сын: Аверкий Трофимович
Отец ребёнка: Трофим Трифонович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трофим Трифонович
Смерть
После 1787