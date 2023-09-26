Феврония — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феврония

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

После 1787

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1741 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Ларион Трофимович

Отец ребёнка: Трофим Трифонович

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Иван Трофимович

Отец ребёнка: Трофим Трифонович

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Лукерья Трофимовна

Отец ребёнка: Трофим Трифонович

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Анисья Трофимовна

Отец ребёнка: Трофим Трифонович

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Макарий Трофимович

Отец ребёнка: Трофим Трифонович

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Аверкий Трофимович

Отец ребёнка: Трофим Трифонович

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трофим Трифонович

Смерть
После 1787
Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
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