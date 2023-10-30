Тырышкина (Винокурова) Пераскева Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тырышкина (Винокурова) Пераскева Петровна

Место рождения

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1852 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
04.02.1876

Муж: Тырышкин Емельян Иванович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.01.1878

Дочь: Зайцева Анна Емельяновна

Отец ребёнка: Тырышкин Емельян Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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