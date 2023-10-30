Тырышкина (Винокурова) Пераскева Петровна
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1876
Рождение ребёнка
29.01.1878
Дочь: Зайцева Анна Емельяновна
Отец ребёнка: Тырышкин Емельян Иванович
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно