Stočkūnaitė Anelė — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Stočkūnaitė Anelė

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.12.1934

Сын: Masionis Vytautas-Stasys Andriaus

Отец ребёнка: Masionis Andrius

Krikštonys, Gudonys, Lazdijų rajono, Lietuvos TSR
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Masionis Andrius

Смерть
Неизвестно
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