Шарапова (Костюкова) Елизавета Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарапова (Костюкова) Елизавета Марковна

Место рождения

Коминтерн, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Костюков Марк Игнатович

Мать: не указана

Коминтерн, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.05.1937

Дочь: Раструбина Нина Петрова

Отец ребёнка: Шарапов Петр Николаевич

Моньки, Любавичская волость, Оршанский уезд
Рождение ребёнка
02.05.1937

Дочь: Шарапова Нина Петровна

Отец ребёнка: Шарапов Петр Николаевич

Моньки, Любавичская волость, Оршанский уезд
Смерть
Неизвестно
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