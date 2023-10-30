Шарапова (Костюкова) Елизавета Марковна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Костюков Марк Игнатович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.05.1937
Дочь: Раструбина Нина Петрова
Отец ребёнка: Шарапов Петр Николаевич
Рождение ребёнка
02.05.1937
Дочь: Шарапова Нина Петровна
Отец ребёнка: Шарапов Петр Николаевич
Смерть
Неизвестно