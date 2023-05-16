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Иван Савельев
Иван Савельев
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1814 ст.
Дата смерти
1830 ст.
Пол
Мужской
Отец
Савелий Андреев
1779 г.р.
Мать
Степанида Иванова
1786 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814 ст.
Отец:
Савелий Андреев
Мать:
Степанида Иванова
Смерть
1830 ст.
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