Иван Савельев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Савельев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814 ст.

Дата смерти

1830 ст.

Пол

Мужской

Отец

1779 г.р.

Мать

1786 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
1814 ст.

Отец: Савелий Андреев

Мать: Степанида Иванова

Смерть
1830 ст.
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