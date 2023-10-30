Трусов Фёдор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трусов Фёдор

Место рождения

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
07.08.1906

Дочь: Сазонова Марфа Фёдоровна

Мать ребёнка: Трусова Мария

Подосенье, Подъяблонская волость, Горбатовский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трусова Вера Фёдоровна

Мать ребёнка: Трусова Мария

Подосенье, Подъяблонская волость, Горбатовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трусова Мария

Смерть
Неизвестно
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