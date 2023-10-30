Трусов Фёдор
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.08.1906
Дочь: Сазонова Марфа Фёдоровна
Мать ребёнка: Трусова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трусова Вера Фёдоровна
Мать ребёнка: Трусова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Трусова Мария
Смерть
Неизвестно