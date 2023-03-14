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Семёнов Исаев Лаврентий

Место рождения

деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя

Дата рождения

После 1834

Дата смерти

15.03.1916

Пол

Мужской

Отец

Около 1822 г.р.

Мать

Около 1825 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВС
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Место
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Рождение
После 1834

Отец: Исаев Кузнецов Семён

Мать: Исаев Кузнецов Фёкла

деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Смерть
15.03.1916
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
17.03.1916
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
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