Семёнов Исаев Лаврентий
Место рождениядеревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Дата рожденияПосле 1834
Дата смерти15.03.1916
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1834
Отец: Исаев Кузнецов Семён
Мать: Исаев Кузнецов Фёкла
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Смерть
15.03.1916
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
17.03.1916
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя