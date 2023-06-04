Хайбуллин Ильгам
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.03.1998
Сын: Хайбуллин Ильмир Ильгамович
Мать ребёнка: Хайбуллина Наталья Валерьевна
Рождение ребёнка
11.10.2007
Дочь: Хайбуллина Алина Ильгамовна
Мать ребёнка: Хайбуллина Наталья Валерьевна
Бракосочетание
Неизвестно