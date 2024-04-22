Карташов Иван Степанович
Место рождения
Дата рождения26.05.1814 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
26.05.1814 ст.
Деревни Рублева у крестьянина Степана Филипова родился сын Иоан крещен достоприемниками были той же вотчины дворовый человек Яковъ Ивановъ и сестра родившей деревни Острогина крестьянская девица Наста... Показать все
Крещение
30.05.1814 ст.
Троицкое-Лыково, Хорошовская волость , Московский уезд
Рождение ребёнка
С 1845 по 1846 ст.
Мать ребёнка: Карташова Арина Тимофеевна
Согласно ревизии 1858 года 12 лет Согласно ревизии 1850 года - 5 лет
Рождение ребёнка
С 1848 по 1849 ст.
Мать ребёнка: Карташова Арина Тимофеевна
Согласно ревизии 1858 года 9 лет Согласно ревизии 1850 года 2 года
Рождение ребёнка
С 1850 по 1858 ст.
Сын: Карташов Егор Иванов
Мать ребёнка: Карташова Арина Тимофеевна
Согласно ревизии 1850 года- месяц
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Карташова Арина Тимофеевна
Согласно ревизии 1858 года 3 года
Рождение ребёнка
Около 1857 ст.
Дочь: Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Карташова Арина Тимофеевна
Согласно ревизии 1858 года - 1 год
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно