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Карташов Иван Степанович

Место рождения

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения

Дата рождения

26.05.1814 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1814 ст.

Отец: Карташов Степан Филипович

Мать: Карташова Мавра Евстигнеева

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Деревни Рублева у крестьянина Степана Филипова родился сын Иоан крещен достоприемниками были той же вотчины дворовый человек Яковъ Ивановъ и сестра родившей деревни Острогина крестьянская девица Наста... Показать все
Крещение
30.05.1814 ст.
Троицкое-Лыково, Хорошовская волость , Московский уезд
Рождение ребёнка
С 1845 по 1846 ст.

Сын: Карташов Матвей Иванович

Мать ребёнка: Карташова Арина Тимофеевна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Согласно ревизии 1858 года 12 лет Согласно ревизии 1850 года - 5 лет
Рождение ребёнка
С 1848 по 1849 ст.

Сын: Карташов Петр Иванович

Мать ребёнка: Карташова Арина Тимофеевна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Согласно ревизии 1858 года 9 лет Согласно ревизии 1850 года 2 года
Рождение ребёнка
С 1850 по 1858 ст.

Сын: Карташов Егор Иванов

Мать ребёнка: Карташова Арина Тимофеевна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Согласно ревизии 1850 года- месяц
Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Карташова Арина Тимофеевна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Согласно ревизии 1858 года 3 года
Рождение ребёнка
Около 1857 ст.

Дочь: Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Карташова Арина Тимофеевна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Согласно ревизии 1858 года - 1 год
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карташова Арина Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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