Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Сын: Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Тратиков Григорий Степанович

Рождение ребёнка
1845

Сын: Фёдор Григорьевич

Отец ребёнка: Тратиков Григорий Степанович

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Тратиков Григорий Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тратиков Григорий Степанович

Смерть
Неизвестно
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