Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Сын: Андрей Григорьевич
Отец ребёнка: Тратиков Григорий Степанович
Рождение ребёнка
1845
Сын: Фёдор Григорьевич
Отец ребёнка: Тратиков Григорий Степанович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Тратиков Григорий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно