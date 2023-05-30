Долгов Виктор Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1965
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.01.1984
Мать ребёнка: Долгова Виктория Юрьевна
Рождение ребёнка
31.07.1988
Мать ребёнка: Долгова Виктория Юрьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Долгова Виктория Юрьевна
Смерть
Неизвестно