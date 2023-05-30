Долгов Виктор Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгов Виктор Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1965

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1966 г.р.

Дети

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.01.1984

Сын: Долгов Денис Викторович

Мать ребёнка: Долгова Виктория Юрьевна

Рождение ребёнка
31.07.1988

Сын: Долгов Артем Викторович

Мать ребёнка: Долгова Виктория Юрьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долгова Виктория Юрьевна

Смерть
Неизвестно
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