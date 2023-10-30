Новгородцева (Кириллова) Фёкла Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новгородцева (Кириллова) Фёкла Ивановна

Место рождения

Кирсановка, Большереченский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

05.06.1915

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1915

Отец: Кириллов Иван Родионович

Мать: Кириллова Татьяна Леонтьевна

Кирсановка, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
16.12.1937

Сын: Новгородцев Юрий Павлович

Отец ребёнка: Новгородцев Павел Михайлович

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
01.03.1940

Сын: Новгородцев Владимир Павлович

Отец ребёнка: Новгородцев Павел Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новгородцев Павел Михайлович

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