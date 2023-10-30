Новгородцева (Кириллова) Фёкла Ивановна
Место рождения
Дата рождения05.06.1915
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1915
Рождение ребёнка
16.12.1937
Сын: Новгородцев Юрий Павлович
Отец ребёнка: Новгородцев Павел Михайлович
Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
01.03.1940
Сын: Новгородцев Владимир Павлович
Отец ребёнка: Новгородцев Павел Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно