Айдаков Иван Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Айдаков Иван Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

1822

Пол

Мужской

Отец

1767 г.р.

Мать

1764 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Айдаков Михайло Фадеев

Мать: Айдакова Парасковья Карпова

Смерть
1822
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