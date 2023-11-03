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Айдаков Иван Михайлов
Айдаков Иван Михайлов
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1784
Дата смерти
1822
Пол
Мужской
Отец
Айдаков Михайло Фадеев
1767 г.р.
Мать
Айдакова Парасковья Карпова
1764 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец:
Айдаков Михайло Фадеев
Мать:
Айдакова Парасковья Карпова
Смерть
1822
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