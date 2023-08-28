Назаренко Захар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назаренко Захар

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Катерина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назаренко Иван

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назаренко Михаил

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назаренко Николай

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: не указана

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