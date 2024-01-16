Варламов Владимир Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.03.1963
Дата смерти16.01.2024
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1963
Рождение ребёнка
15.08.1989
Дочь: Варламова Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Манинен Ирина Вячеславовна
Рождение ребёнка
08.07.1992
Дочь: Варламова Ольга
Мать ребёнка: Манинен Ирина Вячеславовна
Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
16.01.2024