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Варламов Владимир Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.03.1963

Дата смерти

16.01.2024

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1963

Отец: Варламов Евгений Петрович

Мать: Родионова Галина Ефимовна

Рождение ребёнка
15.08.1989

Дочь: Варламова Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Манинен Ирина Вячеславовна

Рождение ребёнка
08.07.1992

Дочь: Варламова Ольга

Мать ребёнка: Манинен Ирина Вячеславовна

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
16.01.2024

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