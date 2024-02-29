Япиева Сазида Шакировна
Место рождениясело Верхние-Чебеньки Екатериновский район Чкаловская область
Дата рождения10.06.1903
Дата смерти2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
10.06.1903
Отец: Япиев Шакир
Мать: Шайда
Бракосочетание
Неизвестно
Внебрачная дочь Флюра 1939 года рождения, которую он признал и дал ей свою фамилию и отчество. Абдрашитов Насрий Садриевич ушел на фронт в 1942 году. В селе Верхние Чебеньки у него осталась мать Гиль... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Салихов Хусаин ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.11.1924
Дочь: Салихова Шамсибану Абдрашитовна
Отец ребёнка: Салихов Абдрашит Халикович
Рождение ребёнка
05.02.1928
Дочь: Салихова Мариямбану Абдрашитовна
Отец ребёнка: Салихов Абдрашит Халикович
Рождение ребёнка
23.12.1939
Дочь: Абдрашитова Флюра Насриевна
Отец ребёнка: Абдрашитов Насрий Садриевич
Рождение ребёнка
16.10.1947
Отец ребёнка: Салихов Хусаин ?
Рождение ребёнка
20.10.1951
Дочь: Салихова Мадина Хусаиновна
Отец ребёнка: Салихов Хусаин ?