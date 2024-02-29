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Япиева Сазида Шакировна

Место рождения

село Верхние-Чебеньки Екатериновский район Чкаловская область

Дата рождения

10.06.1903

Дата смерти

2000

Пол

Женский

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1903

Отец: Япиев Шакир

Мать: Шайда

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абдрашитов Насрий Садриевич

Внебрачная дочь Флюра 1939 года рождения, которую он признал и дал ей свою фамилию и отчество. Абдрашитов Насрий Садриевич ушел на фронт в 1942 году. В селе Верхние Чебеньки у него осталась мать Гиль... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Салихов Хусаин ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Салихов Абдрашит Халикович

Рождение ребёнка
23.11.1924

Дочь: Салихова Шамсибану Абдрашитовна

Отец ребёнка: Салихов Абдрашит Халикович

Рождение ребёнка
05.02.1928

Дочь: Салихова Мариямбану Абдрашитовна

Отец ребёнка: Салихов Абдрашит Халикович

Рождение ребёнка
23.12.1939

Дочь: Абдрашитова Флюра Насриевна

Отец ребёнка: Абдрашитов Насрий Садриевич

Рождение ребёнка
16.10.1947

Сын: Салихов Булат Хусаинович

Отец ребёнка: Салихов Хусаин ?

Рождение ребёнка
20.10.1951

Дочь: Салихова Мадина Хусаиновна

Отец ребёнка: Салихов Хусаин ?

Смерть
2000

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