Михалевич Александр Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михалевич Александр Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.1933

Дата смерти

27.?.1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Скрыто настройками приватности
Смерть
27.?.1987
Слобода, Смолевичский район, Минская область
похоронен в Озерицкой Слободе, возле Кургана Славы
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