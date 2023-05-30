Михалевич Александр Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.07.1933
Дата смерти27.?.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Смерть
27.?.1987
Слобода, Смолевичский район, Минская область
похоронен в Озерицкой Слободе, возле Кургана Славы