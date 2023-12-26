Танкова Ирина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.08.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1979
Отец: Шитов Александр
Мать: Шитова Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
17.07.2005
Дочь: Танкова Вероника Андреевна
Отец ребёнка: Танков Андрей Валерьевич
Рождение ребёнка
18.10.2008
Дочь: Танкова Ксения Андреевна
Отец ребёнка: Танков Андрей Валерьевич
Бракосочетание
Неизвестно