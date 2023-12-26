Танкова Ирина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Танкова Ирина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.08.1979

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1979

Отец: Шитов Александр

Мать: Шитова Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
17.07.2005

Дочь: Танкова Вероника Андреевна

Отец ребёнка: Танков Андрей Валерьевич

Рождение ребёнка
18.10.2008

Дочь: Танкова Ксения Андреевна

Отец ребёнка: Танков Андрей Валерьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Танков Андрей Валерьевич

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