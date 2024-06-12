Куклина Мариамна Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1804
Рождение ребёнка
1805
Сын: Куклин Николай Михайлович
Отец ребёнка: Куклин Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Куклина Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Куклин Михаил Яковлевич
Из Кадниковских мещан.
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Куклин Михаил Яковлевич
Смерть
Неизвестно