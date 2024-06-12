Куклина Мариамна Алексеевна 1782 — найти родственников по фамилии на Familio
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Куклина Мариамна Алексеевна

Место рождения

Ростовка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Ростовка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
1804

Муж: Куклин Михаил Яковлевич

Ростовка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Куклин Николай Михайлович

Отец ребёнка: Куклин Михаил Яковлевич

Ростовка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Куклина Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Куклин Михаил Яковлевич

Ростовка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Из Кадниковских мещан.
Рождение ребёнка
1824

Сын: Куклин Федор Михайлович

Отец ребёнка: Куклин Михаил Яковлевич

Ростовка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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