Выходцева Параскева Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1819
Отец ребёнка: Выходцев Еким Андреев
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Ефросинья Екимова
Отец ребёнка: Выходцев Еким Андреев
Рождение ребёнка
20.11.1832
Отец ребёнка: Выходцев Еким Андреев
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Александра Екимова
Отец ребёнка: Выходцев Еким Андреев
Рождение ребёнка
26.05.1836
Дочь: Феодосия Екимова
Отец ребёнка: Выходцев Еким Андреев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фекла Екимова
Отец ребёнка: Выходцев Еким Андреев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Выходцев Еким Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно