Выходцева Параскева Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВыходцева Параскева Никифорова

Выходцева Параскева Никифорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Выходцев Давид Екимов

Отец ребёнка: Выходцев Еким Андреев

Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Ефросинья Екимова

Отец ребёнка: Выходцев Еким Андреев

Рождение ребёнка
20.11.1832

Сын: Выходцев Григорий Екимов

Отец ребёнка: Выходцев Еким Андреев

Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Александра Екимова

Отец ребёнка: Выходцев Еким Андреев

Рождение ребёнка
26.05.1836

Дочь: Феодосия Екимова

Отец ребёнка: Выходцев Еким Андреев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фекла Екимова

Отец ребёнка: Выходцев Еким Андреев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Выходцев Федор Екимов

Отец ребёнка: Выходцев Еким Андреев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Выходцев Еким Андреев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close